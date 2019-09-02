Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон прибыл в Москву после визита Шойгу 

Рамблер + ещё 16 7 часов назад
Додон прибыл в Москву с рабочим визитом
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон ответил на визит министра обороны России Сергея Шойгу и приехал в Москву. Об этом он сам рассказал в своем твиттере.
24 августа Шойгу посетил Кишинев. Там он среди прочего поучаствовал в церемонии по случаю 75-летия освобождения Молдавии от фашизма, а также встретился с Додоном и предложил тому начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровье.
«В ходе беседы (с Шойгу. — Прим. ред.) поблагодарил РФ за важную роль в политическом урегулировании приднестровского конфликта», — написал тогда молдавский президент в фейсбуке.
Сегодня в твиттере Додон сообщил о прибытии в Москву с однодневным рабочим визитом. Также он анонсировал встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком «и другими».
О том, будет ли среди других Шойгу, а также о том, будет ли в ходе встреч обсуждаться ситуация в Приднестровье, Игорь Додон не сообщил.
Сергей Шойгу, Заслуженный спасатель России, известен в том числе своим непосредственным отношением к решению гуманитарных вопросов в Приднестровье. В ходе встречи с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским 24 августа министр заверил, что Москва никогда не ставила под вопрос прекращение миротворчества там и не намерена делать это в будущем.
Комментарии5
Политика , СНГ , Сергей Шойгу , Игорь Додон , Алексей Миллер , Дмитрий Козак , Газпром , Кишинёв , Молдова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Рынска получила израильский паспорт
Рынска получила израильский паспорт20
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»4
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»118
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение