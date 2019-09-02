Додон прибыл в Москву с рабочим визитом

Додон прибыл в Москву после визита Шойгу

24 августа Шойгу посетил Кишинев . Там он среди прочего поучаствовал в церемонии по случаю 75-летия освобождения Молдавии от фашизма, а также встретился с Додоном и предложил тому начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровье.

«В ходе беседы (с Шойгу. — Прим. ред.) поблагодарил РФ за важную роль в политическом урегулировании приднестровского конфликта», — написал тогда молдавский президент в фейсбуке.

Сегодня в твиттере Додон сообщил о прибытии в Москву с однодневным рабочим визитом. Также он анонсировал встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером , спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком «и другими».

О том, будет ли среди других Шойгу, а также о том, будет ли в ходе встреч обсуждаться ситуация в Приднестровье, Игорь Додон не сообщил.

Сергей Шойгу, Заслуженный спасатель России, известен в том числе своим непосредственным отношением к решению гуманитарных вопросов в Приднестровье. В ходе встречи с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским 24 августа министр заверил, что Москва никогда не ставила под вопрос прекращение миротворчества там и не намерена делать это в будущем.