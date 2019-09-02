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Жириновский назвал способ наказания Польши за позицию по Второй мировой 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и того, какую роль СССР в ней сыграло. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, во всех российских учебниках Польшу необходимо указать как главного виновника начала войны.
Кроме того, он отметил, что в 1930-е годы Польша во главе с Юзефом Пилсудским, стала одним из первых союзников Адольфа Гитлера.
"То Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись", — подчеркнул Жириновский.
До этого министр иностранных дел Шимон Шинковский заявил, что Россия не получила приглашения, так как она якобы не хочет принять правду в истории.
Ранее Жириновский предложил сбивать военные самолеты НАТО.
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Политика , Видео , Юзеф Пилсудский , Владимир Жириновский , НАТО , ЛДПР , Польша
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