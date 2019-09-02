Жириновский назвал способ наказания Польши за позицию по Второй мировой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и того, какую роль СССР в ней сыграло. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, во всех российских учебниках Польшу необходимо указать как главного виновника начала войны.

Кроме того, он отметил, что в 1930-е годы Польша во главе с Юзефом Пилсудским , стала одним из первых союзников Адольфа Гитлера.

"То Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись", — подчеркнул Жириновский.

До этого министр иностранных дел Шимон Шинковский заявил, что Россия не получила приглашения, так как она якобы не хочет принять правду в истории.