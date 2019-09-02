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Путин запланировал посетить Восточный 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 12 часов назад
Путин посетит Восточный
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, лично посетит космодром Восточный для обсуждения накопившихся проблем, пишут российские СМИ. Сообщается, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт подготовки визита на космодром.
По информации «Ведомостей», проблемы строительства космодрома Восточный «будут рассмотрены на этой неделе у премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина». Уточняется, что премьер запланировал совещание с Кабмином на 2 сентября, а президент обсудит накопившиеся проблемы уже на самом космодроме 6 сентября.
Помимо финансовых вопросов Роскосмоса, планируется обсудить темп строительства стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара». Кроме того, речь пойдет о «достройке объектов инфраструктуры первой очереди (стартовый стол под ракеты-носители семейства „Союз-2“)».
Ранее в понедельник сообщалось, что одним из подрядчиков при возведении космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания, которая объединит все строительные активы Минобороны.
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Комментарии3
Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Министерство обороны , Роскосмос
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