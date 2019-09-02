Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки 

РИА Новости 2 часа назад
В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Встреча внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской» четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.
Встреча традиционно проходит без участия прессы.
Как заявлял официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, встреча состоится «в целях проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате», но о времени и месте этой встречи ничего сообщить не смог. О том, что дата саммита пока не согласована, сообщил ранее и помощник президента России Юрий Ушаков.
Он добавил, что от России в берлинской встрече примет участие помощник президента Владислав Сурков.
Лидеры Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин обсудили 29 августа подготовку к «нормандскому» саммиту для дальнейшей реализации Минских соглашений, сообщили ранее в немецком правительств. На полях саммита G7 во Франции 25 августа Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи четырех лидеров в ближайшее время в Париже. Ранее Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что любая встреча в «нормандском» формате должна приводить к конкретным результатам, нужно добиваться уже достигнутых договоренностей.
Российская и немецкая стороны ранее подчеркивали, что «нормандский» саммит целесообразно провести после формирования нового правительства Украины, в том числе назначения нового главы МИД страны. Новая Верховная рада Украины в первый день своей работы 29 августа сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. МИД возглавил Вадим Пристайко. Он заявил, что рассчитывает за полгода урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев «не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах» по урегулированию в Донбассе.
Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском». Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ. Хотя и после соглашений о перемирии в Донбассе продолжаются перестрелки.
Последние новости
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владислав Сурков , Вадим Пристайко , Юрий Ушаков , Алексей Гончарук , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , ОБСЕ , Правительство Украины , Верховная Рада , РИА Новости , Германия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны108
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
«Большая часть из нас должна была погибнуть»3
Премьер Грузии уходит с поста
Премьер Грузии уходит с поста3
В России ответили на слова президента Эстонии о войне
В России ответили на слова президента Эстонии о войне22
Умер избитый брянским майором подросток
Умер избитый брянским майором подросток101
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение