В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки

Франция, Россия, БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. Встреча внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской» четверки ( Германия Украина ) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.

Встреча традиционно проходит без участия прессы.

Как заявлял официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт , встреча состоится «в целях проведения в ближайшее время саммита в нормандском формате», но о времени и месте этой встречи ничего сообщить не смог. О том, что дата саммита пока не согласована, сообщил ранее и помощник президента России Юрий Ушаков

Он добавил, что от России в берлинской встрече примет участие помощник президента Владислав Сурков

Лидеры Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин обсудили 29 августа подготовку к «нормандскому» саммиту для дальнейшей реализации Минских соглашений, сообщили ранее в немецком правительств. На полях саммита G7 во Франции 25 августа Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи четырех лидеров в ближайшее время в Париже. Ранее Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявлял, что любая встреча в «нормандском» формате должна приводить к конкретным результатам, нужно добиваться уже достигнутых договоренностей.

Власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.