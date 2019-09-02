Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты оценили эффективность самовыдвиженцев на местных выборах 

РИА Новости + ещё 3 33 минуты назад
Оценена эффективность самовыдвиженцев на местных выборах
Фото: РИА Новости
Местные выборы в первой половине года показали эффективность самовыдвиженцев и в то же время низкую активность и результативность парламентских оппозиционных партий, что в будущем может негативно сказаться на участии этих партий в губернаторских выборах, считают эксперты Фонда развития гражданского общества.
С января по август в России состоялась 401 избирательная кампания в 59 регионах. По его итогам были избраны 1,54 тысячи депутатов и руководителей разных уровней. Из них шесть глав муниципальных районов и городских округов, 85 глав поселений, 178 депутатов муниципальных районов и городских округов и 1271 депутат поселений. Это было первое "избирательное полугодие", непосредственно предшествующим Единому дню голосования 8 сентября.
"Важной характеристикой прошедшего избирательного периода стал результат самовыдвиженцев, которые по сути заняли второе место после "Единой России" на муниципальных выборах — они отодвинули традиционные партии на третьи-четвертые места", — говорится в докладе.
Таким образом, пишут эксперты, в первом полугодии была зафиксирована низкая активность, а, следовательно, и результативность парламентских оппозиционных партий на муниципальных выборах всех уровней, что "в будущем может существенно снизить субъектность их участия в выборах глав регионов". Специалисты также сообщили, что преодоление кандидатами этих партий муниципального фильтра станет возможным только при поддержке "Единой России".
Как говорится в докладе, в целом по стране по итогам первого "избирательного полугодия" победу одержала "Единая Россия" — она получила наибольшее количество депутатских мандатов и ее представители победили в большинстве выборов глав муниципальных районов, городских округов и поселений.
Кроме того, пишут эксперты, политическое представительство на муниципальном уровне по итогам состоявшихся выборов смогли получить ещё восемь партий — ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия социальной защиты, "Зелёные", "Гражданская платформа" и "Коммунисты России".
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Последние новости
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Комментарии
Политика , Единая Россия , ФоРГО , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны75
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
«Большая часть из нас должна была погибнуть»1
Премьер Грузии уходит с поста
Премьер Грузии уходит с поста3
В России ответили на слова президента Эстонии о войне
В России ответили на слова президента Эстонии о войне10
Умер избитый брянским майором подросток
Умер избитый брянским майором подросток96
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение