Путин рассказал о пользе дзюдо

Путин считает, что дзюдо воспитывает в человеке уважительное отношение к другим

Президент России Владимир Путин считает, что увлечение дзюдо позволяет ему и президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге настроиться на одну волну и поддерживать эффективный диалог. Об этом глава государства сказал в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", которое он дал в преддверии своего визита в Улан-Батор , запланированного на 3 сентября. Интервью опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание или, как говорят, настроиться на одну волну, — отметил Путин. — Сегодня это позволяет нам поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов". "Конечно, стараемся встречаться не только на политических мероприятиях или экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо", — добавил президент РФ.

Он напомнил, что Баттулга не просто занимается дзюдо и самбо, но и является всемирно признанным мастером единоборств.