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Путин считает, что дзюдо воспитывает в человеке уважительное отношение к другим 

ТАСС + ещё 6 15 часов назад
Путин рассказал о пользе дзюдо
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин считает, что увлечение дзюдо позволяет ему и президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге настроиться на одну волну и поддерживать эффективный диалог. Об этом глава государства сказал в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", которое он дал в преддверии своего визита в Улан-Батор, запланированного на 3 сентября. Интервью опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
"Общие интересы и схожий образ мыслей помогли нам очень быстро наладить взаимопонимание или, как говорят, настроиться на одну волну, — отметил Путин. — Сегодня это позволяет нам поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов". "Конечно, стараемся встречаться не только на политических мероприятиях или экономических форумах, но и на трибунах чемпионатов мира по дзюдо", — добавил президент РФ.
Он напомнил, что Баттулга не просто занимается дзюдо и самбо, но и является всемирно признанным мастером единоборств.
"Для меня дзюдо — это не просто спорт, — сказал российский лидер. — Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций".
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Комментарии8
Политика , Дальний Восток , Владимир Путин , Монголия
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