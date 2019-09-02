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Президент Польши не желает возвращения России в G7 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Президент Польши не желает возвращения России в G7
Фото: Reuters
Польский президент Анджей Дуда заявил, что он против общения с российской стороной и ее возвращения в "Большую семерку". Об этом сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что об этом Дуда сказал это во время встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом.
По его словам, на данный момент ситуация с Россией является очень сложной из-за поведения страны.
"Кто-то реализует свои имперские амбиции путем смены границ, путем военных нападений", — сказал Дуда.
Он подчеркнул, что в последние годы Россия ведет себя так, будто не уважает международное право. Именно поэтому, по его мнению, нельзя заводить разговор о ее возвращении в G7.
"К этому нельзя относиться с безразличием", — заключил Дуда.
Ранее президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций.
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Политика , В мире , Европа , Анджей Дуда , Майк Пенс , Польша
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