Захарова признала «глупое положение» Варшавы

МИД РФ заявили, что власти Польши поставили себя в глупое положение, отказавшись приглашать Россию на мероприятия в память о жертвах Второй мировой войны.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала в фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее представитель МИД Польши заявил, что Россия, якобы, не заинтересована «в духе исторической правды». Поэтому ее не пригласили на траурные торжества.

Госдуме заявили, что действия Варшавы оскорбляют память 600 тысяч советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши от нацистов.

В воскресенье в Варшаве начались мероприятия в память о жертвах Второй мировой войны. Польша пригласила делегации из стран НАТО ЕС (в том числе Германии) и Восточного партнерства.

Датой начала Второй мировой считается 1 сентября 1939 года.

Нацисты уничтожили польскую армию за две недели. Благодаря СССР в 1945 году к Польше были присоединены восточные территории Германии.