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Захарова признала «глупое положение» Варшавы 

Рамблер 7 часов назад
В МИД РФ заявили, что власти Польши поставили себя в глупое положение, отказавшись приглашать Россию на мероприятия в память о жертвах Второй мировой войны.
«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала в фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее представитель МИД Польши заявил, что Россия, якобы, не заинтересована «в духе исторической правды». Поэтому ее не пригласили на траурные торжества.
В Госдуме заявили, что действия Варшавы оскорбляют память 600 тысяч советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши от нацистов.
В воскресенье в Варшаве начались мероприятия в память о жертвах Второй мировой войны. Польша пригласила делегации из стран НАТО, ЕС (в том числе Германии) и Восточного партнерства.
Датой начала Второй мировой считается 1 сентября 1939 года.
Нацисты уничтожили польскую армию за две недели. Благодаря СССР в 1945 году к Польше были присоединены восточные территории Германии.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , ЕС , Госдума , НАТО , Варшава , Польша
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