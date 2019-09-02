Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министры труда России и Турции обсудили договор о соцобеспечении 

РИА Новости + ещё 4 14 часов назад
Россия и Турция заключат договор о соцобеспечении
Фото: РИА Новости
Подготовку договора о социальном обеспечении между Россией и Турцией обсудили министры труда двух стран Максим Топилин и Зехры Сельчук в японском городе Мацуяма, где проходит министерская встреча в рамках G20, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-служба российского министерства.
"Предметом договора будут являться страховые пенсии, пособия в связи с материнством, обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и другие социальные выплаты", — говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, планируется, что договор о социальном обеспечении между Россией и Турцией будет основан на пропорциональном принципе и распространится на граждан обеих сторон, проживающих на их территории.
Топилин также провел в Мацуяме переговоры с министром труда Франции Мюриэль Пенико. Они обсудили развитие профессиональных стандартов и профессиональных компетенций и подписание декларации о намерениях. Российский министр отметил, что проект декларации уже в высокой степени готовности и может быть подписан в ближайшие месяцы.
"Проект документа предполагает осуществление сотрудничества между министерствами по следующим направлениям: развитие системы достойного и безопасного труда и содействие в обеспечении качественной и доступной занятости", — пояснила пресс-служба.
По ее данным, в ходе встречи Пенико выразила готовность перенять опыт России по подготовке и проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам World Skills. Франция принимает мировой чемпионат в 2023 году.
Последние новости
Поклонская прокомментировала развод с мужем Поклонская прокомментировала развод с мужем Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды" Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды"
Комментарии4
Политика , Максим Топилин , РИА Новости , Мацуяма , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Рынска получила израильский паспорт
Рынска получила израильский паспорт18
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»4
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»118
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение