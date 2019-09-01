Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия стала председателем СБ ООН 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 19 часов назад
Россия стала председателем СБ ООН
Фото: Reuters
С 1 сентября председательство в СБ ООН переходит к России, сообщают информационные агентства.
Россия будет занимать место председателя в течение месяца, сменив Польшу, передает РИА «Новости».
3 сентября после официального принятия программы председательства членами СБ российский постпред Василий Небензя представит ее СМИ.
Российское председательство по времени совпало с открытием 74-й сессии Генассамблеи и неделей высокого уровня ГА.
Ожидается, что руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не только возглавит делегацию России, но и будет участвовать в некоторых заседаниях СБ ООН.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Володин обвинил Польшу в оскорблении памяти советских солдат Володин обвинил Польшу в оскорблении памяти советских солдат Пушков призвал Зурабишвили очнуться Пушков призвал Зурабишвили очнуться Южная Осетия начала усиление границы с Грузией Южная Осетия начала усиление границы с Грузией
Политика , Безопасность , Сергей Лавров , Василий Небензя , Генассамблея ООН , МИД , Совбез ООН , РИА Новости , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны78
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
«Большая часть из нас должна была погибнуть»1
Премьер Грузии уходит с поста
Премьер Грузии уходит с поста3
В России ответили на слова президента Эстонии о войне
В России ответили на слова президента Эстонии о войне10
Умер избитый брянским майором подросток
Умер избитый брянским майором подросток96
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение