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МИД Литвы предложил запретить въезд в страну депутату Госдумы 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Литва предложила запретить въезд депутату Госдумы
Фото: Christian Handl/imageBROKER.com/Global Look Press
В Министерстве иностранных дел Литвы считают необходимым запретить въезд в страну депутату Госдумы, члену делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николаю Рыжаку, поскольку он, по данным ведомства, может представлять угрозу национальной безопасности.
Мы разделяем точку зрения, что он разжигает рознь, распространяет дезинформацию. Есть основания полагать, что этот российский парламентарий представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, — приводит ТАСС сообщение литовского внешнеполитического ведомства со ссылкой на портал Delfi.
В связи с этим МИД Литвы предложил включить россиянина в список нежелательных лиц. В размещённом на сайте департамента миграции при МВД страны списке лиц, которым запрещён въезд в Литву, Рыжака в данное время нет.
Политики Литвы ополчились на депутата Госдумы после того, как он на июльской сессии ПА ОБСЕ признал исторический факт сталинских депортаций 1940-1941 годов, отметив, что они не осуществлялись в тех масштабах, о которых говорят за рубежом.
Ранее News.ru писал, что научный сотрудник Центра европейских исследований при Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко обвинил нового президента Литвы в русофобии по указке США. По его словам, критика со стороны Литвы энергетического проекта «Северный поток — 2» свидетельствует о том, что новый президент страны Гитанас Науседа продолжает политику своей предшественницы Дали Грибаускайте.
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Комментарии2
Политика , В мире , Прибалтика , Владимир Оленченко , МИД , ОБСЕ , Госдума , МВД , ИМЭМО РАН , ИТАР-ТАСС , Литва
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