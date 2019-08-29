Литва предложила запретить въезд депутату Госдумы

МИД Литвы предложил запретить въезд в страну депутату Госдумы

В Министерстве иностранных дел Литвы считают необходимым запретить въезд в страну депутату Госдумы , члену делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николаю Рыжаку, поскольку он, по данным ведомства, может представлять угрозу национальной безопасности.

Мы разделяем точку зрения, что он разжигает рознь, распространяет дезинформацию. Есть основания полагать, что этот российский парламентарий представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, — приводит ТАСС сообщение литовского внешнеполитического ведомства со ссылкой на портал Delfi.

В связи с этим МИД Литвы предложил включить россиянина в список нежелательных лиц. В размещённом на сайте департамента миграции при МВД страны списке лиц, которым запрещён въезд в Литву, Рыжака в данное время нет.

Политики Литвы ополчились на депутата Госдумы после того, как он на июльской сессии ПА ОБСЕ признал исторический факт сталинских депортаций 1940-1941 годов, отметив, что они не осуществлялись в тех масштабах, о которых говорят за рубежом.