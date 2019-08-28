Миронов прокомментировал освобождение Вышинского

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

"Освобождение Кирилла Валерьевича — это очень хорошая новость. Мы это решение только приветствуем. Но вызывает тревогу, что речь не идет о снятии голословных обвинений. А значит пока еще Вышинский остается заложником политической конъюнктуры. Как его арест, так и его освобождение являются пока лишь политическими жестами в адрес нашей страны. Это, конечно, большой прорыв, но этого мало. Только полная юридическая реабилитация Вышинского может быть подтверждением принципиального отказа официального Киева от наследия преступного режима Порошенко", — цитирует Миронова пресс-служба партии.

Парламентарий выразил надежду, что за освобождением Кирилла Вышинского последуют и другие решения, которые подтвердят отказ новой киевской власти от курса на тотальную конфронтацию с Россией.

"Только на 101-й день президентства Владимира Зеленского мы увидели первый признак того, что реальные — не на словах, а на деле — политические изменения на Украине возможны", — заключил депутат.

Вышинский находился под стражей около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой . Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.