Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миронов прокомментировал освобождение Вышинского 

РИА Новости 1 час назад
Миронов прокомментировал освобождение Вышинского
Фото: РИА Новости
Дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского должно быть закрыто снятием всех обвинений с журналиста, считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
"Освобождение Кирилла Валерьевича — это очень хорошая новость. Мы это решение только приветствуем. Но вызывает тревогу, что речь не идет о снятии голословных обвинений. А значит пока еще Вышинский остается заложником политической конъюнктуры. Как его арест, так и его освобождение являются пока лишь политическими жестами в адрес нашей страны. Это, конечно, большой прорыв, но этого мало. Только полная юридическая реабилитация Вышинского может быть подтверждением принципиального отказа официального Киева от наследия преступного режима Порошенко", — цитирует Миронова пресс-служба партии.
Парламентарий выразил надежду, что за освобождением Кирилла Вышинского последуют и другие решения, которые подтвердят отказ новой киевской власти от курса на тотальную конфронтацию с Россией.
"Только на 101-й день президентства Владимира Зеленского мы увидели первый признак того, что реальные — не на словах, а на деле — политические изменения на Украине возможны", — заключил депутат.
Вышинский находился под стражей около 470 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Последние новости
Умерла девочка из России, пострадавшая в отеле Турции Умерла девочка из России, пострадавшая в отеле Турции Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Комментарии
Политика , Людмила Денисова , Кирилл Вышинский , Сергей Миронов , Владимир Зеленский , Татьяна Москалькова , Томас Гремингер , Владимир Путин , ОБСЕ , Справедливая Россия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти25
Пока вы не уснули: Песков объяснил странности с мороженым Путина
Пока вы не уснули: Песков объяснил странности с мороженым Путина90
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
Решена судьба полицейских по делу волейболистки165
Лукашенко отказал Польше ради Путина
Лукашенко отказал Польше ради Путина400
Извлекли органы: врачей в Турции винят в убийстве россиянки
Извлекли органы: врачей в Турции винят в убийстве россиянки26
Видео
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
01:49
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Происшествия
Извлекли органы: врачей в Турции винят в убийстве россиянки
03:50
Извлекли органы: врачей в Турции винят в убийстве россиянки
Происшествия
Россиян предупредили о заморозках
00:35
Россиян предупредили о заморозках
Погода Общество
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
03:50
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
Происшествия
«Нелепые условия»: Волкеру ответили в России после слов о Крыме
02:15
«Нелепые условия»: Волкеру ответили в России после слов о Крыме
В мире Статьи
Стало известно о состоянии пострадавшей волейболистки
00:50
Стало известно о состоянии пострадавшей волейболистки
Происшествия
Коломойский придумал, как вернуть Донбасс
04:56
Коломойский придумал, как вернуть Донбасс
В мире
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
00:50
Решена судьба полицейских по делу волейболистки
Происшествия
Астрономы нашли самую необычную экзопланету
00:15
Астрономы нашли самую необычную экзопланету
Наука и техника Наука
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение