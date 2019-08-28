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Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России заявила, что Вашингтон "приносит в жертву остатки былого российско-американского партнерства" в угоду предвыборной гонке
США, вводя новые антироссийские санкции, приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
"Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. <…> Мы по-прежнему убеждены, что санкции США — это нелегитимный инструмент давления не только на нашу страну, но и в принципе на все страны, к которым применяется подобный механизм", — сказала она, комментируя вступление в силу второго пакета антироссийских санкций США по делу Скрипалей.
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Комментарии1
Политика , Мария Захарова , МИД , США
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