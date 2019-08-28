Путин поддержал идею создать музей Гранина

"Роман Владимирович, освоились уже?" — спросил глава государства. "Освоился, Владимир Владимирович", — ответил собеседник. Прошло 10 месяцев и Старовойт решил доложить о развитии региона за первое полугодие. В целом все стабильно, по многим показателям есть рост — инвестиций, например, почти на 35 процентов больше в этом году. "Неплохой рост показывают наши аграрии, сельское хозяйство. Мы в этом году по зерновым приблизимся к урожаю в 5 млн тонн зерновых, уже 4,5 собрано", — отчитался он.

"А в прошлом году было сколько?" — поинтересовался Владимир Путин. "В прошлом году было на 300 тысяч тонн меньше", — сообщил докладчик, похвалив погоду, технологии и поблагодарив за господдержку. Хорошим подспорьем для развития регионов он назвал майский указ и нацпроекты, в первую очередь, "самый существенный, ощутимый, чувствительный — это проект "Здравоохранение". В частности, в этом году будет полностью обновлен парк автомобилей скорой помощи. Наибольшее внимание, как и говорил президент, будет уделено первичному звену — на это нацелена разрабатываемая в регионе стратегия развития здравоохранения, которую планируют утвердить до конца года. "Жилье врачам нужно давать", — заметил Путин. "Туда, безусловно, войдет жилье", — заверил собеседник.

В этом году в Железногорске заработает новая школа. Но все равно школ недостаточно, и помимо нацпроекта, в регионе работают и над возможностью государственно-частного партнерства, изучают лучшие практики, "коробочные решения" банков, чтобы ускорить строительство. Старовойт также сообщил, что скоро будет введена в эксплуатацию третья очередь областного онкологического центра. "Это будет крупнейший в России и на сегодняшний день один из по самому современному слову техники оборудованных онкоцентров — 95 тысяч кв м общая площадь", — пояснил он.

Доложил врио главы региона и по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "В этом году более 51 км 31 улицы основных магистралей города Курска будут отремонтированы, — сообщил он. — 75 процентов объемов работ уже выполнены, остались работы по обустройству, нанесению разметки. Я уверен, что до конца октября мы полностью эти работы выполним".

Знаменитый писатель Даниил Гранин родился в Курской области, в Рыльске, а этот год по указу президента посвящен увековечению памяти Гранина. "Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка", — рассказал Старовойт.

"Это очень хорошее начинание — и для курской земли, и вообще для всей России, — оценил Путин. — Даниил Александрович — у меня с ним были очень добрые отношения — очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея".

Курск — один из старейших городов России, через 12 лет будет отмечать тысячелетие. Глава государства спросил, началась ли подготовка, на что Старовойт ответил, что да. Сегодня исторический центр города, "курский детинец", занимает Курский электроаппаратный завод, и удалось договориться с владельцем, что они перебазируют мощности на новую площадку, освободив историческую территорию под реновацию. "Что там планируете?" — поинтересовался Путин. "Так называемый братский корпус уже передается епархии, — ответил собеседник. — На территории находятся две жемчужины Русской православной церкви — это Знаменский собор иконы Божьей матери, Воскресенский храм, который усилиями благотворительных фондов сейчас приводится в порядок". В здании бывшей мужской гимназии, где сейчас цеха, появится галерея художника Дейнеки, краеведческий музей, который сейчас в упадке. "Территория постепенно расширилась у нас до прилегающих территорий, и сегодня это более 30 гектаров", — сообщил врио главы региона. Проводится международный конкурс на разработку архитектурной концепции реновации исторического центра Курска.