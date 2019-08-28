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10 депутатов лишили полномочий в Волгоградской области 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Волгоградской области десять депутатов досрочно лишились своих полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Как отмечается, их лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах.
Уточняется, что депутаты из трех сельских поселений предоставили неверные сведения о своих доходах за 2018 год.
После этого прокуратура направила заявления в сельсоветы, где и было принято решение о лишении их полномочий.
Ранее оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий.
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