10 депутатов лишили полномочий в Волгоградской области

В Волгоградской области десять депутатов досрочно лишились своих полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как отмечается, их лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах.

Уточняется, что депутаты из трех сельских поселений предоставили неверные сведения о своих доходах за 2018 год.

После этого прокуратура направила заявления в сельсоветы, где и было принято решение о лишении их полномочий.

Ранее оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий.