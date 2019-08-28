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В Кремле прокомментировали освобождение Вышинского из-под стражи 

RT на русском 1 час назад
В Кремле приветствуют решение суда в Киеве освободить из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — приводит РИА Новости его слова.
28 августа суд в Киеве отпустил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Сам журналист считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.
В Министерстве иностранных дел России назвали решение суда первым шагом на пути к справедливости в отношении Вышинского.
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Политика , Видео , Кирилл Вышинский , Дмитрий Песков , МИД , РИА Новости , Киев
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