В Кремле приветствуют решение суда в Киеве освободить из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — приводит РИА Новости его слова.
28 августа суд в Киеве отпустил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Сам журналист считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.
В Министерстве иностранных дел России назвали решение суда первым шагом на пути к справедливости в отношении Вышинского.