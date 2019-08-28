В Кремле прокомментировали освобождение Вышинского из-под стражи

«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — приводит РИА Новости его слова.

28 августа суд в Киеве отпустил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Сам журналист считает абсурдными выдвинутые против него обвинения.