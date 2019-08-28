Во время визита турецкого президента Эрдогана в Москву руководитель Роскосмоса сделал Турции сенсационное предложение. Читатели Haber7 (Турция) в восторге: Россия — в тысячу раз лучший союзник, чем США, пишут они. 300 лет мы грызли друг друга — и вот, наконец, осознали, что глупо быть врагами, рассуждает один из комментаторов. А я почему-то совсем не доверяю русским, сомневается другой.
Руководитель российской государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел короткую беседу с президентами Турции и России Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Рогозин, предложивший отметить 100-летие Турецкой Республики отправкой в космос турецкого космонавта, сказал:
«У нас есть к вам (Турции) совместное предложение: к сотому юбилею вашей республики отправить турецкого космонавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе».
Президент Эрдоган доброжелательно отнесся к этому предложению и ответил:
«Мы присоединимся к вашей почетной работе. Хочу выразить благодарность от имени нашей страны: спасибо вам за то, что вы делаете».
Комментарии читателей
Trr
Россия показывает, что она может быть в тысячу раз больше союзником, чем США.
Mustafa
Я бы полетел.
blob
Где принимают заявки? Отправьте-ка меня на Марс.
Levrok
Дай бог.
Turco
Для Турции любой опыт, даже малейший, будет очень ценен, ей-богу. Мы же вообще ничего в этом не смыслим. Даже секундное пребывание нашего космонавта на Международной космической станции я считаю очень важным и ценным. Надеюсь, это осуществится. И нашей молодежи будет сделана своего рода прививка надежды в космической сфере.
AYH
Дай бог, было бы здорово.
Alper
Какие жесты! Даже США, наш союзник, этого не делали.
Egeliden
Было бы очень хорошо… Будем надеяться, что в недалеком будущем мы сами будем отправлять своих космонавтов с помощью наших ракет… Если еще Китай отправит панд в Турцию, это будет чудесно с точки зрения укрепления дружбы:)
Baybars
Мы не можем полагаться ни на кого, кроме себя, включая Россию. Но Россия — союзник, который в тысячу раз честнее, чем США. США — это пятиголовая змея. Одна голова ведет себя как друг, а остальные четыре так и норовят ужалить нас в любой момент.
israildiyebirulkeyok
Любовь России к Ирану и Турции всегда вызывала у меня подозрения.
Çepni Türkmen
Браво, русские. Путин — великий лидер. Он тоже понимает, что мы 300 лет грызли друг друга, но никогда не становились сильнее от этого, в отличие от англичан, французов, короче говоря, Запада. Хотя, если посмотреть на историю шире, мы, учитывая Османскую империю, веками тесно контактировали со славянами, проживавшими на Балканах, а русские — с тюркскими народами бывшей Золотой Орды и Средней Азии… Думаю, глупо быть врагами, если мы, можно сказать, породнились. Позор тем, кто до нас не понимал этого.
Seyh Samil
Не знаю, почему, но я совсем не доверяю русским.
Ankara
Межгосударственные отношения строятся на интересах. В настоящее время Россия — подходящий союзник с точки зрения наших интересов и целей. А что значит дружба для США, Европы, Израиля — мы знаем. Поэтому сомневаться — значит терять время.
По-моему, хорошее предложение, Турции следует проанализировать его и не упустить возможность, которой стоит воспользоваться.