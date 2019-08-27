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Путин прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт Гагарин 

ТАСС + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин. Ожидается, что глава государства ознакомится с работой новой воздушной гавани Саратова.
Глава российского государства прилетел в Саратов из Жуковского, где посетил международный авиасалон МАКС-2019 и провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов. Гагарин стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.
Первый тестовый пассажирский рейс Внуково — Гагарин — Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт Саратов Центральный в центре города в тот же день был закрыт.
Строительство аэропорта Гагарин представляло собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Путин в апреле 2012 года поручил Минтрансу РФ оказать содействие в финансировании строительства аэропортового комплекса. Проект реализовали в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общая стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 22 миллиарда рублей. В первые трое суток работы пассажиропоток нового аэропорта Саратова составил 5,5 тысячи человек, таким образом, по данным пресс-службы воздушной гавани, суточный пассажиропоток Гагарина на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта.
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Комментарии
Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Авиакомпания "Победа" , Международный аэропорт Внуково , Авиационно-космический салон МАКС , Минтранс РФ , Ренова , Жуковский , Саратов , Турция
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