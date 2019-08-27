Российским губернаторам предрекли победы в первом туре выборов

Рейтинги всех врио губернаторов и глав регионов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника, знакомых с результатами закрытых социологических исследований для Администрации президента.

Уточняется, что опросы проводились в конце июля — начале августа.

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, напоминает РБК. По информации издания, электоральный рейтинг всех врио глав регионов, идущих на выборы, варьируется от 61 процента (таков показатель врио губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова ) до 88 процентов (столько у врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов имеет рейтинг 66 процентов и, по прогнозу, основанному на рейтинге от числа определившихся и экспертных оценках, одержит на губернаторских выборах победу с результатом 59 процентов голосов.

В 16 регионах из 13 губернаторы будут избираться на первый срок, еще в трех субъектах — Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму — глав изберут республиканские депутаты.