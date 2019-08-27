Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским губернаторам предрекли победы в первом туре выборов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рейтинги всех врио губернаторов и глав регионов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника, знакомых с результатами закрытых социологических исследований для Администрации президента.
Уточняется, что опросы проводились в конце июля — начале августа.
Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, напоминает РБК. По информации издания, электоральный рейтинг всех врио глав регионов, идущих на выборы, варьируется от 61 процента (таков показатель врио губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова) до 88 процентов (столько у врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов имеет рейтинг 66 процентов и, по прогнозу, основанному на рейтинге от числа определившихся и экспертных оценках, одержит на губернаторских выборах победу с результатом 59 процентов голосов.
В 16 регионах из 13 губернаторы будут избираться на первый срок, еще в трех субъектах — Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму — глав изберут республиканские депутаты.
Последние новости
В России опять изменят пенсионную систему Москвичам поднимут пенсии Эрдоган спросил Путина о покупке Су-57 и получил ответ
Комментарии4
Политика , Социология , Владимир Владимиров , Александр Беглов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В аэропорту задержали украинского экс-министра
Одинокую труженицу тыла похоронили в пакете ради экономии
Появились новые данные о погибших в «Иловайском котле»
Путин назвал главную задачу в Сирии15
Почему в деле крушения МН-17 Малайзия приняла сторону РФ26
Видео
00:50
«Третий стоял и смотрел»: в Анапе изнасиловали волейболистку
Происшествия Криминал
01:50
Появились новые данные о погибших в «Иловайском котле»
Украина Армия
05:15
Путин назвал главную задачу в Сирии
Политика Ближний Восток
01:48
Кремль оценил возможность визита Путина в США
Политика
01:39
Дочь Мальцевой прокомментировала смерть актрисы
Общество
02:16
Лукашенко исполнил желание Депардье
В мире Шоу-бизнес
00:34
Индия похоронила эпоху мирового доминирования США
В мире
00:22
Эрдоган попросил у Путина Су-57
Армия
00:30
Роскошная яхта с пассажирами загорелась у берегов Испании
Пожары Происшествия
00:59
Путин остался без отпуска
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть