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Путин назвал главную задачу в Сирии 

Lenta.ru + ещё 9 33 минуты назад
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что необходимо добиться стабилизации обстановки в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
«Считаем, что на данном этапе необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле" и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН», — сказал российский лидер.
Он также выразил надежду на скорое формирование и запуск сирийского Конституционного комитета.
26 августа сообщалось, что сухопутные части Вооруженных сил Турции в скором времени будут направлены на север Сирии. Благодаря военному присутствию на севере Сирии Анкара «получит возможность близко наблюдать за ситуацией в регионе и за реализацией планов» по созданию там зоны безопасности. До этого Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Резолюция 2254 Совета Безопасности ООН была принята 18 декабря 2015 года в поддержку договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Она предусматривает вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства Сирии, которые затем приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Политика , Ближний Восток , Видео , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Совбез ООН , Конституционный комитет Госдумы , Сирия , Турция
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