Путин назвал главную задачу в Сирии

«Считаем, что на данном этапе необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле" и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН», — сказал российский лидер.

Он также выразил надежду на скорое формирование и запуск сирийского Конституционного комитета

26 августа сообщалось, что сухопутные части Вооруженных сил Турции в скором времени будут направлены на север Сирии. Благодаря военному присутствию на севере Сирии Анкара «получит возможность близко наблюдать за ситуацией в регионе и за реализацией планов» по созданию там зоны безопасности. До этого Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.

Резолюция 2254 Совета Безопасности ООН была принята 18 декабря 2015 года в поддержку договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Она предусматривает вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства Сирии, которые затем приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.