Россия решила поручиться за террористов ради США

По ее словам, Москва выступит «свидетелем подписания или гарантом выполнения соглашений», если стороны об этом попросят. Именно американцы и талибы должны между собой определить, каким будет международный механизм обеспечения договоренностей, добавила она.

В то же время директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов указал, что ни США, ни «Талибан» пока официально не подтверждали информацию, что они близки к достижению соглашения. «Полагаю, это просто аналитика, а не факт, что действительно они близки, и в самые ближайшие дни может быть определена дата подписания», — сказал он «Интерфаксу».

Дипломат добавил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, судя по всему, «еще хочет съездить в Кабул проинформировать кабульское руководство». В этой связи содержание договоренностей пока неизвестно, отметил он.

США и талибы проводят очередной раунд переговоров в Катаре с 22 августа.

В конце июля в Афганистане сформировали правительственную делегацию для переговоров с талибами.

Россия ранее уже заявляла, что при необходимости готова помочь всем сторонам.

Американская сторона в последние месяцы ведет с представителями переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Весной в Пентагоне сообщили, что у страны впервые с начала войны появился шанс на достижение мира.