Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Автор статьи объясняет это тем, что польский лидер не отправил приглашение Владимиру Путину . По этой же причине Минск решил не делегировать на памятные мероприятия в Польше политиков высокого ранга, добавляется в материале.

МИД Белоруссии пока не комментирует эту информацию.

Варшава объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению польских властей, нарушил международное право в 1939 году.

Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу, после чего часть территории отошла к Третьему рейху, а другая часть — к Советскому Союзу. При этом Германию пригласили на годовщину начала Второй мировой войны.