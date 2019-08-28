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Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
Автор статьи объясняет это тем, что польский лидер не отправил приглашение Владимиру Путину. По этой же причине Минск решил не делегировать на памятные мероприятия в Польше политиков высокого ранга, добавляется в материале.
МИД Белоруссии пока не комментирует эту информацию.
Варшава объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению польских властей, нарушил международное право в 1939 году.
Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу, после чего часть территории отошла к Третьему рейху, а другая часть — к Советскому Союзу. При этом Германию пригласили на годовщину начала Второй мировой войны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия России не могут считаться полноценными.
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Комментарии3
Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Варшава , Польша
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