Беглов назвал расходы на социальные цели в бюджете Петербурга

Из городского бюджета Санкт-Петербурга на социальные цели будет выделено 73% средств, сообщил врио губернатора Александр Беглов

Выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики, в которых также приняли участие Михаил Амосов Владимир Бортко и Надежда Тихонова, Беглов заявил, что на прямые выплаты россиянам будет выделено 157 млрд рублей, передает ТАСС.

«На сегодняшний день мы заложили в бюджет 73% средств на социальные цели, 20%, а это 157 млрд рублей — прямые выплаты гражданам», — сказал Беглов.

По информации городского комитета финансов, объем доходов бюджета Петербурга на 2020 год составит 665 млрд рублей, расходов — 711,5 млрд рублей.

Отмечается, что в 2019 году доходы городского бюджета запланированы на уровне 629,6 млрд рублей, а расходы — 670,1 млрд рублей.

Ранее Беглов принял участие в первых предвыборных дебатах кандидатов в губернаторы города, обсудив формирование бюджета развития Северной столицы.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.