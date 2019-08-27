Ещё один сенатор из США сообщил об отказе в получении российской визы

Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи заявил, что Россия отказала ему во въездной визе. Об этом говорится на сайте политика. По его словам, ему «отказали в визе для въезда в страну в составе двухпартийной делегации конгресса». Ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил об отказе в получении российской визы. Позднее российское посольство в Вашингтоне заявило, что Джонсон даже не обращался в диппредставительство, а в МИД России подтвердили данные российской дипмиссии и отметили, что политик находится в стоп-листе в ответ на включение туда представителей России.