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Грузинский МИД обвинил РФ в финансировании немецких парламентариев 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Грузии Владимир Константинидис сказал, что визит немецких депутатов Гуннара Линдеманна и Стефана Койтера в качестве наблюдателей на президентские выборы в Абхазию профинансировала РФ. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Представитель грузинского МИД обратил внимание на то, что визит парламентариев из ФРГ носил «частный характер». Дипломат напомнил, что Тбилиси работал в режиме превенции со странами-партнерами и в особенности с теми, чьи представители должны были прибыть на выборы в Абхазию.
«У нас есть информация, что они, исходя из ультраправой ориентации их партии („Альтернатива для Германии“), находятся под влиянием России. Российская сторона профинансировала их визит в Абхазию», — цитирует Константинидиса «Утро.ру».
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Политика , В мире , МИД , Ytro.ru , Абхазия , Грузия
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