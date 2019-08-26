По словам американского лидера, президент России никогда не будет просить вернуть его страну в G8.
«Путин гордый человек, зачем ему просить?» — отметил Трамп в разговоре с журналистами по итогам встречи с индийским премьером на полях саммита «Большой семёрки».
Глава Белого дома сообщил, что он обсуждал вопрос возвращения России с другими политиками, но прогресса в этом вопросе пока нет.
Ранее газета The Guardian сообщала, что Трамп на саммите G7 поссорился с коллегами из-за предложения вернуть Россию в состав «Большой восьмёрки».