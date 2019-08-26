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Дональд Трамп назвал Владимира Путина гордым человеком 

Говорит Москва + ещё 5 33 минуты назад
Фото: Reuters
По словам американского лидера, президент России никогда не будет просить вернуть его страну в G8.
«Путин гордый человек, зачем ему просить?» — отметил Трамп в разговоре с журналистами по итогам встречи с индийским премьером на полях саммита «Большой семёрки».
Глава Белого дома сообщил, что он обсуждал вопрос возвращения России с другими политиками, но прогресса в этом вопросе пока нет.
Ранее газета The Guardian сообщала, что Трамп на саммите G7 поссорился с коллегами из-за предложения вернуть Россию в состав «Большой восьмёрки».
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Политика , Азия , В мире , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , The Guardian
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