Жириновский раскритиковал экологическую ситуацию в Москве

«В Москве очень тяжелая экология, воздух очень грязный, практически нас сравнивают с Челябинском, с Норильском, с Красноярском. Пять-шесть самых грязных городов. Делать всё будем. Но у нас пока с вами нет ни одного депутата в Мосгордуме», — пояснил «Рамблеру» Жириновский.

Он отметил, что для защиты интересов москвичей в гордуме должно быть достаточное количество депутатов от партии, чтобы создать фракцию.

«Чтобы они в Мосгордуме поднимали вопрос. Мы в Государственной Думе», — отметил он.

Жириновский также обвинил чиновников в строительстве заводов и устройстве могильников.