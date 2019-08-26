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Жириновский раскритиковал экологическую ситуацию в Москве 

Рамблер 26 минут назад
Фото: ТАСС
В Москве «очень тяжелая» экология и для изменения ситуации в Мосгордуме должны быть депутаты от ЛДПР. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.
«В Москве очень тяжелая экология, воздух очень грязный, практически нас сравнивают с Челябинском, с Норильском, с Красноярском. Пять-шесть самых грязных городов. Делать всё будем. Но у нас пока с вами нет ни одного депутата в Мосгордуме», — пояснил «Рамблеру» Жириновский.
Он отметил, что для защиты интересов москвичей в гордуме должно быть достаточное количество депутатов от партии, чтобы создать фракцию.
«Чтобы они в Мосгордуме поднимали вопрос. Мы в Государственной Думе», — отметил он.
Жириновский также обвинил чиновников в строительстве заводов и устройстве могильников.
«Они строили эти заводы, они устраивали эти могильники. Это всё нам осталось от прежнего режима. Поломали страну, все побросали», — подчеркнул политик.
Политика , Владимир Жириновский , Мосгордума , Госдума , ЛДПР , Красноярск , Москва , Норильск , Челябинск
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