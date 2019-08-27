В Кремль не поступали приглашения на G7 от Трампа

Ранее американский лидер пообещал позвать Владимира Путина на следующую встречу G7. В ответ на вопрос радиостанции «Говорит Москва», обращались ли представители США в Кремль после этих заявлений, Песков сказал, что администрация Дональда Трампа не направляла официальных приглашений.

«Нет. Ничего не поступало».

Дональд Трамп во время встречи лидеров зарубежных государств во французском Биаррице сказал, что готов пригласить Владимира Путина на следующий саммит.

«Конечно, я его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — заявил американский президент.

Встреча в формате G7 пройдёт в США в 2020 году.