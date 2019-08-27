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Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых 

Ura.Ru + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ предложило частично оплачивать проезд за границу для пенсионеров и инвалидов, работавших на Крайнем Севере. Соответствующий законопроект, направленный на сокращение числа обращений пенсионеров в суды, направлен на рассмотрение Госдумы.
«Принятие [закона] обеспечит равные возможности для пенсионеров на получение гарантируемой компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года независимо от избранного пенсионером места отдыха», — говорится в пояснительной записке к документу, зарегистрированному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время Пенсионный фонд России (ПФР) раз в два года компенсирует пенсионерам проезд к месту отдыха, если оно не находится за границей. Однако 99% обращений льготников в суды заканчивается тем, что фонд частично выплачивает им компенсации и на заграничный отдых.
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу. Верхний предел размера компенсаций остается прежним — место в плацкартном вагоне поезда, билет эконом-класса на самолет, каюта третьей категории речного судна или четвертой-пятой группы морского.
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Комментарии8
Политика , Общество , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Правительство РФ
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