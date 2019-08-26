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Путин поручил Хабирову обратить внимание на показатели детской смертности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин попросил власти Башкирии обратить особое внимание на высокий уровень детской смертности в регионе, следует из стенограммы на сайте Кремля.
Глава государства в Кремле в ходе рабочей встречи с врио главы республики Радием Хабировым обсудил социально-экономическое положение в регионе.
Путин во время разговора обратил внимание на показатели детской смертности в Башкортостане, которые выше, чем в целом по стране.
"Владимир Владимирович, такое есть. Мы над этим работаем. Это не то, что какие-то показатели слабой медицины. Первая история — это, конечно, в целом по стране, выхаживание самых маленьких. Это, конечно, сразу дает результат", — ответил врио главы республики.
По его словам, региональные власти четко фиксируют все показатели по рождаемости и смертности, что говорит об их объективности. "Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять", — заверил Хабиров.
"Все-таки обратите на это особое внимание", — поручил ему президент.
По мнению главы государства, отдельное внимание необходимо уделить женщинам и матерям. "Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у Вас медицина неплохая", — сказал президент.
Путин подчеркнул, что переход на новый учет "другие показатели дает, но они объективные, поэтому надо с этим работать".
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Башкортостан
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