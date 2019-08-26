Президент Бразилии посмеялся над Макроном в Facebook

Комментарий был оставлен под фотоколлажем в Facebook, который изображает президентов Франции и Бразилии с женами Брижит и Мишель соответственно. Картинку сопровождает подпись: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность», передает РИА «Новости».

«Не унижай этого типа, хахахаха», — написал Болсонару со своего официального аккаунта.

администрации президента Бразилии не ответили, сам ли бразильский лидер написал этот комментарий.

Также министр сельского хозяйства Бразилии Абраам Вайнтрауб в Twitter назвал Макрона «слабоумным оппортунистом», который ищет «поддержки французского сельскохозяйственного лобби».

На прошлой неделе между Болсонару и Макроном разгорелся заочный спор. Бразильский президент обвинил французского коллегу в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей после того, как тот предложил на саммите G7 обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии. Макрон в ответ обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату, также он выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.