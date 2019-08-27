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Пушков оценил слова Порошенко об украинском флаге над Донецком 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего украинского президента Петра Порошенко о флаге Украины над Донецком.
«Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым «успехом», что в это уже никто не верит, как и он сам», — написал Пушков в своем Twitter.
При этом сенатор отметил, что «в Киеве продолжают вести себя так, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали о флаге Украины над городом».
Напомним, накануне бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с днем города и заявил, что над ним будет поднят украинский флаг. Между тем в Донецке и Луганске подняли российский триколор. Так в городах отмечали День государственного флага России.
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Политика , Петр Порошенко , Алексей Пушков , Совет Федерации , Донецк , Севастополь
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