В Киеве анонсировали «много изменений» в конституцию Украины

Верховной раде Представитель президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что партия «Слуга народа» планирует внести много изменений в украинскую конституцию. По его словам, речь, в частности, идет о введении уголовной ответственность за так называемое «кнопкодавство», когда депутат голосует за отсутствующих коллег.

«Мы предлагаем рассмотреть два законопроекта, которые президент уже вносил, — это вопрос уголовной ответственности за «кнопкодавство» и вопрос уголовной ответственности за прогулы», — сказал Стефанчук.

Он добавил, что параллельно будут предложены изменения, которые закрепят положение о том, что подобные действия законодателей станут безусловным основанием для лишения депутатского статуса.

В числе предлагаемых изменений — сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности, отметил Стефанчук.

Говоря о взаимодействии партии президента Украины Владимира Зеленского с остальными политическими силами в новой Верховной раде, он напомнил, что «Слуге народа» достаточно голосов своих представителей. Однако Стефанчук подчеркнул, что рассчитывает на участие других партий при внесении поправок в конституцию Украины.

В то же время, лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук накануне призвал Зеленского внести в Раду законопроект, предполагающий именно такие изменения в конституции. «Эти изменения являются неотложными. Их надо было делать намного быстрее», — заявил Вакарчук.

По его словам, «Голос» поддержит законопроект об изменениях в конституцию по снятию депутатской неприкосновенности, уменьшению числа депутатов Верховной рады до 300, а также лишению депутатов мандата за прогулы и голосование вместо коллег.

При этом законопроект о снятии депутатской неприкосновенности будет рассмотрен на первом заседании новой Рады, которое состоится 29 августа, отмечает издание «Левый берег» со ссылкой на источники. По его данным, парламентарии планируют рассмотреть 60-70 ключевых инициатив, а также внести кандидата на должность премьер-министра.

Зеленский настаивает на снятии неприкосновенности с депутатов с начала своего президентства. По его словам, люди не должны идти в парламент ради иммунитета. Он несколько раз вносил соответствующий законопроект на рассмотрение прошлого созыва Рады, но документ так и не был принят.

Дело в том, что украинский парламент, который был сформирован при экс-президенте Украины Петре Порошенко, был распущен Зеленским после его инаугурации в мае. В ответ на решение президента депутаты Рады начали систематически отклонять его законопроекты. Зеленский не раз выражал свое недовольство работой парламентариев и называл их «ленивыми».

Апогеем противостояния стала попытка Зеленского созвать внеочередное заседание Рады перед выборами в парламент. Президент хотел, чтобы депутаты приняли ряд срочных законопроектов. Однако спикер Рады Анатолий Парубий отказался выполнить требование Зеленского.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись в конце июля, по их итогам «Слуга народа» получила большинство в новом парламенте. Теперь Зеленский может практически беспрепятственно продвигать свои инициативы, а также сформировать лояльное правительство.

При этом, по мнению ряда экспертов, большинство «Слуги народа» в Раде может привести к «узурпации власти», потому что остальные партии якобы не смогут помешать принятию того или иного законопроекта.

Однако в политической партии опровергают подобные опасения. По словам лидера партии Дмитрия Разумкова, украинцам «нечего бояться».

«Мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали», — сказал Разумков.

Он также добавил, что законодательные инициативы «Слуги народа» не позволяют говорить о возможной узурпации власти. Разумков подчеркнул, что одной из них является закон об импичменте президента, которого в настоящее время на Украине нет.

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