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У мэра Челябинска появился новый заместитель 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: URA.RU
Заместителем главы Челябинска по градостроительству назначен Владимир Шамне. Об этом на аппаратном совещании 26 августа объявила врио мэра Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU» из мэрии.
На совещании также представили нового начальника управления капитального строительства администрации города Ирину Балашову.
Шамне 45 лет. Он — уроженец Челябинской области, окончил Челябинский государственный технический университет (Южно-Уральский государственный университет), работал в налоговой полиции, банковской сфере, коммерческих структурах.
Место вице-мэра по строительству вакантно с апреля, после того как ушел на пенсию Владимир Слободской. В статусе и. о. вице-мэра несколько месяцев проработал председатель комитета по градостроительству и архитектуре Сергей Репринцев.
Ранее был уволен с поста начальника управления капстроительства Евгений Пашков. Теперь его место заняла Балашова, работавшая заместителем начальника.
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Комментарии1
Политика , Евгений Пашков , Наталья Котова , Челябинск
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