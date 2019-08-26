У мэра Челябинска появился новый заместитель

Заместителем главы Челябинска по градостроительству назначен Владимир Шамне. Об этом на аппаратном совещании 26 августа объявила врио мэра Наталья Котова , передает корреспондент «URA.RU» из мэрии.

На совещании также представили нового начальника управления капитального строительства администрации города Ирину Балашову.

Шамне 45 лет. Он — уроженец Челябинской области, окончил Челябинский государственный технический университет (Южно-Уральский государственный университет), работал в налоговой полиции, банковской сфере, коммерческих структурах.

Место вице-мэра по строительству вакантно с апреля, после того как ушел на пенсию Владимир Слободской. В статусе и. о. вице-мэра несколько месяцев проработал председатель комитета по градостроительству и архитектуре Сергей Репринцев.