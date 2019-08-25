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Песков: новому саммиту «нормандской четверки» должна предшествовать большая работа 

ТАСС 39 минут назад
В Кремле подтвердили проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), отметив, что этой встрече должна предшествовать большая "домашняя работа".
Меркель анонсировала "нормандскую встречу"
"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", — заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он про просьбе агентства прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , ИТАР-ТАСС , Германия , Франция
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