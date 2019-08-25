Песков: новому саммиту «нормандской четверки» должна предшествовать большая работа

Германия, Россия, В Кремле подтвердили проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки" ( Франция Украина ), отметив, что этой встрече должна предшествовать большая "домашняя работа".

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", — заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он про просьбе агентства прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.