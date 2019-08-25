Figaro: вместо возвращения России Туск предложил пригласить на G7 Украину

Глава Европейского совета Дональд Туск считает, что Россию нельзя возвращать обратно в «Большую восьмёрку», пишет Le Figaro.

Выступая на пресс-конференции в рамках саммита G7, он напомнил, что прежде американский президент Дональд Трамп предлагал вернуть Россию в состав организации, мотивируя это тем, что присоединение Крыма к России имеет свои причины и Западу нужно это принять.

«Ни при каких условиях я не могу согласиться с этой логикой», — заявил Туск.

«Когда Россию пригласили в «Большую семёрку» (при президенте Борисе Ельцине), считалось, что она пойдёт по пути демократии, — приводит издание его слова. — Кто может, положа руку на сердце, сказать, что Россия на этом пути? Я постараюсь убедить, что лучше пригласить Украину и послушать её нового президента».

Как поясняет автор статьи, Туск имел в виду пригласить Украину не стать членом «Большой восьмёрки», а позвать в качестве гостя, как представителей Индии, Китая или ряда африканских стран, которых собрал в Биаррице Эммануэль Макрон

Кроме того, Туск выразил обеспокоенность по поводу торговой войны, которую ведут США. Так, Дональд Трамп пригрозил поднять налоги на импорт французских вин в ответ на налоги на продукцию цифровой сферы. Туск заверил, что в таком случае Европа Францию поддержит и тоже примет ответные меры. Помимо всего прочего, Туск поделился своими ожиданиями, что этот саммит «Большой семёрки» будет тяжёлым.