Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Figaro: вместо возвращения России Туск предложил пригласить на G7 Украину 

RT на русском 13 минут назад
Фото: Reuters
Глава Европейского совета Дональд Туск выступает категорически против возвращения России в состав «Большой восьмёрки». Как пишет Le Figaro, он отметил, что вместо этого лучше было бы пригласить Украину в качестве гостя, чтобы пообщаться с Владимиром Зеленским.
Глава Европейского совета Дональд Туск считает, что Россию нельзя возвращать обратно в «Большую восьмёрку», пишет Le Figaro.
Выступая на пресс-конференции в рамках саммита G7, он напомнил, что прежде американский президент Дональд Трамп предлагал вернуть Россию в состав организации, мотивируя это тем, что присоединение Крыма к России имеет свои причины и Западу нужно это принять.
«Ни при каких условиях я не могу согласиться с этой логикой», — заявил Туск.
«Когда Россию пригласили в «Большую семёрку» (при президенте Борисе Ельцине), считалось, что она пойдёт по пути демократии, — приводит издание его слова. — Кто может, положа руку на сердце, сказать, что Россия на этом пути? Я постараюсь убедить, что лучше пригласить Украину и послушать её нового президента».
Как поясняет автор статьи, Туск имел в виду пригласить Украину не стать членом «Большой восьмёрки», а позвать в качестве гостя, как представителей Индии, Китая или ряда африканских стран, которых собрал в Биаррице Эммануэль Макрон.
Кроме того, Туск выразил обеспокоенность по поводу торговой войны, которую ведут США. Так, Дональд Трамп пригрозил поднять налоги на импорт французских вин в ответ на налоги на продукцию цифровой сферы. Туск заверил, что в таком случае Европа Францию поддержит и тоже примет ответные меры. Помимо всего прочего, Туск поделился своими ожиданиями, что этот саммит «Большой семёрки» будет тяжёлым.
Дональд Туск покинет свой пост президента Европейского совета, органа, который объединяет глав государств и правительств Евросоюза, 1 декабря. Ему на смену придёт премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, напоминает Le Figaro.
RT на русском: последние новости
СМИ: Лидеры G7 выступили за укрепление диалога с Россией В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Комментарии27
Политика , В мире , Шарль Мишель , Владимир Зеленский , Борис Ельцин , Дональд Туск , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , ЕС , Европейский совет , Le Figaro , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В убийстве в Берлине увидели руку Москвы
Сухум отреагировал на данные о раздаче паспортов в РФ24
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью241
Казаки жестоко избили туриста в Геленджике336
В России предложили вернуть смертную казнь392
Видео
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
01:20
Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке
Украина В мире
02:15
Крымские татары ответили на предложение Зеленского
Политика В мире
05:38
Легендарное мифическое существо сняли на видео
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение