Глава Европейского совета Дональд Туск выступает категорически против возвращения России в состав «Большой восьмёрки». Как пишет Le Figaro, он отметил, что вместо этого лучше было бы пригласить Украину в качестве гостя, чтобы пообщаться с Владимиром Зеленским.
Глава Европейского совета Дональд Туск считает, что Россию нельзя возвращать обратно в «Большую восьмёрку», пишет Le Figaro.
Выступая на пресс-конференции в рамках саммита G7, он напомнил, что прежде американский президент Дональд Трамп предлагал вернуть Россию в состав организации, мотивируя это тем, что присоединение Крыма к России имеет свои причины и Западу нужно это принять.
«Ни при каких условиях я не могу согласиться с этой логикой», — заявил Туск.
«Когда Россию пригласили в «Большую семёрку» (при президенте Борисе Ельцине), считалось, что она пойдёт по пути демократии, — приводит издание его слова. — Кто может, положа руку на сердце, сказать, что Россия на этом пути? Я постараюсь убедить, что лучше пригласить Украину и послушать её нового президента».
Как поясняет автор статьи, Туск имел в виду пригласить Украину не стать членом «Большой восьмёрки», а позвать в качестве гостя, как представителей Индии, Китая или ряда африканских стран, которых собрал в Биаррице Эммануэль Макрон.
Кроме того, Туск выразил обеспокоенность по поводу торговой войны, которую ведут США. Так, Дональд Трамп пригрозил поднять налоги на импорт французских вин в ответ на налоги на продукцию цифровой сферы. Туск заверил, что в таком случае Европа Францию поддержит и тоже примет ответные меры. Помимо всего прочего, Туск поделился своими ожиданиями, что этот саммит «Большой семёрки» будет тяжёлым.
Дональд Туск покинет свой пост президента Европейского совета, органа, который объединяет глав государств и правительств Евросоюза, 1 декабря. Ему на смену придёт премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, напоминает Le Figaro.