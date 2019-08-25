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«Гордость мусульман»: самая большая мечеть Европы открылась в Чечне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова с открытием новой мечети в Шали.
Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман».
Торжественная церемония состоялась в пятницу, в день рождения отца нынешнего главы республики — Ахмата-Хаджи Кадырова. В ней приняли участие более 200 гостей из 43 стран мира.
Мечеть располагается в 35 километрах от Грозного, в городе Шали. Строение занимает площадь более пяти гектаров. Храм вмещает до 30 тысяч человек, а на его территории могут находиться до ста тысяч человек.
По телефону с открытием храма Рамзана Кадырова поздравил президент РФ Владимир Путин.
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Политика , Общество , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Чеченская Республика , Шали
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