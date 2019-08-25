Российский губернатор пожалел, что в стране нет смертной казни из-за убийства ветерана войны

Артамонов считает, что убийца, который нанес ветерану не менее 10 смертельных ударов, не имеет морального права жить на земле. »«Если бы мы не были в состоянии соглашения о моратории на смертную казнь, конечно, можно было бы таких подонков просто казнить, и все», — приводит слова главы региона Telegram-канал проекта «Подъем».

Тело ветерана обнаружили 20 августа родственники. По версии следствия, пожилому мужчине было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу. 24 августа был задержан его предполагаемый убийца. «По информации следствия, подозреваемый является потребителем наркотических средств, преступление совершил с целью хищения денег потерпевшего. Задержанный допрошен, следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», -сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По факту убийства ветерана ВОВ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье « умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Погибшим оказался 92-летний ветеран Борис Игнатьев, который с 1944 по 1945 годы принимал участие в боевых действиях на территории Европы. Местные СМИ уточняют, что ветеран служил снайпером.