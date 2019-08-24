В Кремле объяснили отставку Яковенко

Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России Александра Яковенко . С ухудшением отношений двух стран она никак не связана.

"Это обычная ротация глав диппредставительств", — пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о связи отставки посла с ухудшением двусторонних отношений Песков ответил отрицательно.