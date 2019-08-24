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В Кремле объяснили отставку Яковенко 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко. С ухудшением отношений двух стран она никак не связана.
"Это обычная ротация глав диппредставительств", — пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос о связи отставки посла с ухудшением двусторонних отношений Песков ответил отрицательно.
Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин, сообщили в дипмиссии. Яковенко занимал должность посла России в Великобритании с января 2011 года.
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Политика , Александр Яковенко , Дмитрий Песков , Иван Володин , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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