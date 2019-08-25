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В Кремле отреагировали на отставку посла России в Британии 

Газета.Ru + ещё 32 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на отставку Александра Яковенко с поста российского посла в Британии. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, данное решение не показывает ухудшение отношений между Россией и Британией.
Он уточнил, что речь идет об обычной ротации глав дипломатических представительств.
Яковенко был послом России в Британии с 2011 года. Недавно он вернулся на родину.
Ранее сообщалось, что временным поверенным в делах посольства станет советник-посланник Иван Володин.
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