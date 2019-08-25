В Кремле отреагировали на отставку посла России в Британии

По его словам, данное решение не показывает ухудшение отношений между Россией и Британией.

Он уточнил, что речь идет об обычной ротации глав дипломатических представительств.

Яковенко был послом России в Британии с 2011 года. Недавно он вернулся на родину.