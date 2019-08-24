Зеленский ввел новый памятный день на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ и назначил 29 августа — Днем памяти погибших за независимость Украины . Об этом сообщает «112 Украина».

Сообщается, что Зеленский подписал указ в память защитников страны, которые погибли в войне за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечать этот день будут ежегодно 29 августа.

Ранее сообщалось, что Зеленский сравнил Крым с кражей ребенка у родителей.