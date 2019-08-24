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Зеленский ввел новый памятный день на Украине 

Газета.Ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: ТСН
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ и назначил 29 августа — Днем памяти погибших за независимость Украины. Об этом сообщает «112 Украина».
Сообщается, что Зеленский подписал указ в память защитников страны, которые погибли в войне за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечать этот день будут ежегодно 29 августа.
Перед этим глава государства раздал награды. отмечается, мероприятие проигнорировали экс-главы страны Виктор Янукович и Петр Порошенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский сравнил Крым с кражей ребенка у родителей.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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