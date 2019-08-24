«Чудовищная мысль»: Захарова ответила Киеву

«Чудовищная мысль»: Захарова ответила киевскому политику

Представитель МИД РФ прокомментировала слова киевского политика об украинском флаге над Владивостоком . Она заявила, что в Киеве извратили идею де Голля о мирном сотрудничестве, подменив ее идеей оккупации.

Ранее украинский министр Омелян заявил, что Владивосток необходимо оккупировать и над ним должен реять флаг Украины , как «это было сто лет назад». Захарова отметила, что мысль Омеляна "не столько глупая, сколько чудовищная".

Захарова отметила, что никакого украинского флага 100 лет назад не могло быть над Владивостоком.

«В 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — написала Захарова в Facebook.