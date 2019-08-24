«Чудовищная мысль»: Захарова ответила Киеву

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«Чудовищная мысль»: Захарова ответила киевскому политику 

Рамблер + ещё 4 9 минут назад
Представитель МИД РФ прокомментировала слова киевского политика об украинском флаге над Владивостоком. Она заявила, что в Киеве извратили идею де Голля о мирном сотрудничестве, подменив ее идеей оккупации.
Ранее украинский министр Омелян заявил, что Владивосток необходимо оккупировать и над ним должен реять флаг Украины, как «это было сто лет назад». Захарова отметила, что мысль Омеляна "не столько глупая, сколько чудовищная".
Захарова отметила, что никакого украинского флага 100 лет назад не могло быть над Владивостоком.
«В 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — написала Захарова в Facebook.
Захарова пояснила, что идея Омеляна является «извращённой до неузнаваемости» философией генерала Де Голля. Он предлагал создать единое пространство мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Об этом недавно напомнил президент Франции Эммануэль Макрон.
Комментарии77
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Эммануэль Макрон , МИД , Владивосток
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