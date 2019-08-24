Ошибка? Как The Guardian признала российский статус Крыма

Британская газета The Guardian признала российский статус Крыма . Издание разместило на своем сайте фото, сделанное на полуострове, с подписью «Крым, Россия ». В свою очередь член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин предположил, что британские журналисты указали РФ случайно — по его мнению, это противоречит агрессивной политике Великобритании в отношении Москвы . После массовых обсуждений данной темы газета удалила подпись.

Британская газета The Guardian признала российский статус Крымского полуострова. Издание опубликовало фотографию с крымского фестиваля «Таврида — АРТ» в рейтинге 20 лучших снимков дня. Подписывая кадр, британские журналисты обозначали, что полуостров входит в состав РФ.

«Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль «Таврида-АРТ» недалеко от города Судак», — гласит комментарий The Guardian к фото.

Однако после массового обсуждения данной темы в СМИ газета удалила подпись. В самой республике данную ситуацию оценили неоднозначно. Член Общественной палаты Крыма Денис Батурин предположил, что британские журналисты указали Россию в подписи к снимку случайно. По его словам, инцидент противоречит агрессивной политике Великобритании в отношении РФ, поэтому ожидать отмены антироссийских санкций в связи с публикацией в газете не приходится.

«Думаю, мы столкнулись с эксцессом исполнителя, то есть тот, кто формировал соответствующую подборку для издания, просто взял соответствующую иллюстрацию из российских СМИ — о том, что происходит в России, в том числе и в Крыму.

Я бы не ожидал, что эта публикация является фактом признания Крыма российским со стороны Великобритании, которая в последние годы проводит яркую антироссийскую политику, формирует и создает такие поводы, которые затем используются антироссийски настроенным Западом. В частности, это явно сфабрикованное «дело Скрипалей», — пояснил Батурин в эфире радио Sputnik.

На новость отреагировал и публицист Армен Гаспарян — он сыронизировал на эту тему, изобразив реакцию украинцев на поступок британского СМИ. «The Guardian внезапно назвала Крым российским. Зрада, ганьба и „Миротворец“, — написал политолог в своем твиттере.

Для Москвы полуостров не является предметом дискуссий — Республика Крым и Севастополь являются субъектами РФ с марта 2014 года после референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом. Россия неоднократно указывала, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.

Ранее в адрес украинских властей поступило предложение постепенного признания Крыма российским. С ним выступил член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от крымского региона Сергей Цеков , подчеркнув, что вариантов возвращения полуострова Украине не существует.

»Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения, вместо того, чтобы согласиться с тем, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях. Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крыма, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты », — заявил член Совфеда РИА «Новости».

Сенатор уверил, что, если Киев признает российский статус данной территории, это улучшит взаимоотношения стран. «Украина в конце концов будет иметь шанс нормально развиваться и становиться тем государством, о котором они так сильно много говорят: цивилизованным, процветающим», — подчеркнул он.

Как пояснил Цеков, на данный момент политика Зеленского в отношении Крыма ничем не отличается от действий прошлого президента Украины Петра Порошенко

«Складывается впечатление, что Зеленский на самом деле думает, что вернет Крым Украине, хотя люди, которые реально разбираются в политике, понимают, что этого не произойдет никогда по многим причинам. Самая главная — это то, что крымчане самостоятельно определили свою судьбу», — заключил сенатор.

В свою очередь, президент Украины 23 августа, в очередной раз подчеркн