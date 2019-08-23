Москалькова встретилась с Вышинским

Отмечается, что Москалькова прибыла в Киев, чтобы «убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался».

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Журналист отвергает все обвинения.