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Москалькова встретилась с Вышинским 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в киевском СИЗО с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на представителя организации «Украинский правовой контроль» Артура Журбина.
Отмечается, что Москалькова прибыла в Киев, чтобы «убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался».
Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Журналист отвергает все обвинения.
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Политика , Кирилл Вышинский , Татьяна Москалькова , ФСИН , РИА Новости
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