В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

По его мнению, США пытаются сдерживать Россию, потому что чувствуют, что теряют позиции в мире и таким образом пытаются их восстановить.

Он также считает, что Россия спокойно переживет этот санкций, новые ограничения только укрепят страну.

"Уже пять лет они вводят эти санкции, прямо на потоке, я думаю, что они видят — особых результатов эти санкции не достигли. Более того, в некоторых отраслях мы стали надеяться на себя и продвинулись достаточно хорошо вперед", — сказал Джабаров.

Отмечается, что новый пакет включает в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России.

Ранее, США объявили о новых санкциях против России.