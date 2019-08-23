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В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал уведомление Госдепартамента США о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" с 26 августа, сообщает RT.
По его мнению, США пытаются сдерживать Россию, потому что чувствуют, что теряют позиции в мире и таким образом пытаются их восстановить.
Он также считает, что Россия спокойно переживет этот санкций, новые ограничения только укрепят страну.
"Уже пять лет они вводят эти санкции, прямо на потоке, я думаю, что они видят — особых результатов эти санкции не достигли. Более того, в некоторых отраслях мы стали надеяться на себя и продвинулись достаточно хорошо вперед", — сказал Джабаров.
Отмечается, что новый пакет включает в себя запрет на кредитование российского правительства американскими банками, ограничения по экспорту из России.
Ранее, США объявили о новых санкциях против России.
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Комментарии6
Политика , Владимир Джабаров , Госдеп США , Совет Федерации , Правительство РФ , США
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