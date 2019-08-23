Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: Пресс-служба президента России
Известно, что Эрдоган приедет в Россию с рабочим визитом.
Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Известно, что Эрдоган приедет в Россию с рабочим визитом.
В пятницу главы государств обсудили по телефону вопросы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии и борьбу с терроризмом. Кроме того, обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества двух стран, а также взаимодействие по стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе, пишет ТАСС.
ТК «Звезда»: последние новости
В Кремле констатировали начало диалога президентов РФ и Украины Путин: размещение новых ракет США может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона Готовится что-то важное: Москалькова нанесла визит в Киев
Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американские «Томагавки» развязали Москве руки63
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian232
Пока вы не уснули: Эрдоган пожаловался Путину53
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену289
«Его подставили»: новые подробности изнасилования на Урале86
Видео
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian
Политика
00:55
Американские «Томагавки» развязали Москве руки
Армия Статьи
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:46
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Происшествия Статьи
00:40
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
США Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
02:30
Пряник и кнут: зачем Россию поманили G8 после санкций
Политика Статьи
03:50
Муж Скабеевой обратился к «Уральским авиалиниям»
Общество
05:08
Сирийцы зачистили котел с боевиками
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение