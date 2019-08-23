МИД РФ выразил протест Чехии

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание временного поверенного на системный характер осквернения советских монументов.

«Расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева освободили Прагу от нацистов в мае 1945 года, и напомнили, что Конев не имел отношения к событиям 1968 года.

«Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем», — рассказали в министерстве.

Как сообщает РИА «Новости», в ночь на 22 августа вандалы написали на постаменте памятника Коневу красным спреем «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату «1968». Районные власти ранее установили на памятнике дополнительную табличку, в которой говорится что маршал Конев руководил подавлением венгерского восстания в 1956 году, а в 1968-м участвовал в разведподготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию. Однако еще в 1963 году Конев отошел от руководящей деятельности в Вооруженных силах.