Володин прокомментировал ситуацию с размещением ракет США в Европе

«ПАСЕ должна осознать свою ответственность перед гражданами стран, входящих в состав Совета Европы, и вместе с Евросоюзом сделать всё для сохранения безопасности на европейском континенте», — сказал Володин.

Он отметил, что было бы правильным собрать внеочередное заседание ПАСЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы.

«Ещё есть возможность избежать ошибок. Во всяком случае парламентарии должны всё сделать для этого», — добавил спикер.