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Володин прокомментировал ситуацию с размещением ракет США в Европе 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Европарламент и ПАСЕ должны оценить риски размещения ракет США в Европе.
«ПАСЕ должна осознать свою ответственность перед гражданами стран, входящих в состав Совета Европы, и вместе с Евросоюзом сделать всё для сохранения безопасности на европейском континенте», — сказал Володин.
Он отметил, что было бы правильным собрать внеочередное заседание ПАСЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы.
«Ещё есть возможность избежать ошибок. Во всяком случае парламентарии должны всё сделать для этого», — добавил спикер.
Ранее в МИД Китая заявили, что США не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных соглашений о нераспространении ядерного оружия после того, как Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Политика , Армия , Оружие , Вячеслав Володин , МИД , ЕС , Европарламент , Совет Европы , США
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