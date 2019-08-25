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Крымские татары велели Зеленскому не вмешиваться в дела России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 36 минут назад
Фото: ТАСС
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прекратить вмешиваться во внутренние дела России и российского Крыма, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Умеров потребовал от украинского президента прекратить спекуляции «на крымско-татарском вопросе», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «крымским татарам не нужны никакие призрачные автономии, которые сулит президент чужого государства».
Умеров заявил, что его народ уже «живет у себя дома в России». У крымских татар есть все, что им нужно «для развития», заявил глава региональной национально-культурной автономии.
Напомним, советник украинского президента Никита Потураев заявлял, что при Зеленском вновь поднимут вопрос о включении в текст конституции Украины пункта о «национальной автономии» в Крыму.
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Политика , В мире , Общество , Законопроекты , Владимир Зеленский , Никита Потураев , РИА Новости , Республика Крым
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