Крымские татары велели Зеленскому не вмешиваться в дела России

Умеров потребовал от украинского президента прекратить спекуляции «на крымско-татарском вопросе», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «крымским татарам не нужны никакие призрачные автономии, которые сулит президент чужого государства».

Умеров заявил, что его народ уже «живет у себя дома в России». У крымских татар есть все, что им нужно «для развития», заявил глава региональной национально-культурной автономии.