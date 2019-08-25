Росгвардейцев могут обязать носить идентификационные номера

Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме сотрудников идентификационных номеров.

В Росгвардии изучат законопроект об обязательно размещении на форме сотрудников идентификационных номеров во время несения службы в общественных местах. Текст законопроекта был размещен 24 августа в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как рассказал «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, документ рассмотрят с точки зрения общественного запроса, а также соответствия стандартам безопасности. Также в Росгвардии решат, насколько законопроект соответствует существующим нормативно-правовым актам.

Документ внес сенатор Владимир Лукин . По мнению автора, каждый сотрудник будет осознавать, что его личность можно установить, это будет «дисциплинировать и предупреждать некорректное поведение», что «послужит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола», пишет ТАСС.

«К ним (полицейским и росгвардейцам) должны предъявляться одинаковые повышенные требования при выполнении служебных обязанностей», — добавил Лукин.

По его мнению, нагрудные знаки для правоохранителей невозможно прочитать из-за мелкого шрифта и блестящей поверхности.

В июле в Росгвардии заявили о том, что сотрудники ведомства имеют право действовать анонимно, так как закон «О войсках национальной гвардии» не обязал бойцов предъявлять удостоверение, либо называть имя и должность. Сотрудники также могут задерживать подозреваемых и досматривать их вещи.